Два спортсмена из Татарстана избежали вылета из шоу «Титаны» на ТНТ

Восьмой выпуск четвертого сезона спортивного шоу «Титаны», вышедший на ТНТ 1 ноября, принес неожиданные новости для болельщиков из Татарстана. Марафонец Искандер Ядгаров получил возможность вернуться в проект после выбывания, а Булат Зиастинов успешно преодолел очередное испытание.

В начале программы искусственный интеллект объявил результаты закрытого голосования. Действующие участники выбирали, кого из 25 ранее выбывших спортсменов хотели бы снова увидеть в соревнованиях. В результате в шоу вернулись 13 атлетов, включая Ядгарова.

Испытание на равновесие оказалось непростым

На этот раз спортсменам предстояло пройти «Динамический баланс». Участники разделились на восемь команд по восемь человек и должны были максимально долго удерживаться на раскачивающемся мосту. Через минуту после старта использовать руки для поддержания равновесия запрещалось, а каждые две минуты колебания конструкции усиливались.

Булат Зиастинов оказался в команде Ислома Сатторова вместе с Анной Игнатовой. Девушка призналась, что хотела выступать именно с Булатом, поскольку считает его универсальным и сильным спортсменом. Сам Зиастинов рассказал, что они с Анной сблизились и продолжают общаться.

Команда Булата продержалась на мосту более семи минут. Несмотря на достойный результат, спортсмен остался недоволен собой, поскольку рассчитывал выступить лучше и не подвести товарищей.

Искандер Ядгаров присоединился к команде Юрия Смекалова. Перед стартом марафонец назвал свою восьмерку одним из главных претендентов на победу, однако после пятой минуты участники начали терять равновесие и падать.

Оба татарстанца продолжили борьбу

По итогам командного испытания две худшие команды должны были отправиться на дополнительное соревнование на выбывание. Однако представители Татарстана избежали этой участи.

Команда Булата Зиастинова заняла четвертое место, а коллектив Искандера Ядгарова расположился на шестой строчке. Этих результатов оказалось достаточно для продолжения участия в проекте.

В следующий раунд шоу «Титаны» прошел 51 спортсмен. Среди них оказались оба представителя Татарстана, которым предстоит вновь проверить свои силы в следующих испытаниях.