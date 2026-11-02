Новости Татарстана

ИИ-платформа помогает школьникам Татарстана осваивать татарский язык

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Восемь школ Татарстана начали использовать ИИ-п...

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В Татарстане стартовал пилотный проект по внедрению искусственного интеллекта в изучение родных языков. Пока платформа работает с татарским языком, но в перспективе охватит и другие языки народов России. Об этом на полях форума Kazan Digital Week 2026 рассказал руководитель проекта «На родном» Тимур Селимов.

К системе уже подключились восемь школ республики: шесть в Казани и две в Зеленодольске. Обучение началось в середине сентября, и, по словам Селимова, учителя и ученики уже дали положительную оценку нововведению. Более 40 педагогов, преподающих родной язык, прошли подготовку и активно используют платформу в работе.

Разработчики утверждают, что сервис позволяет собирать интерактивные уроки всего за 30–60 секунд. Учитель загружает в систему необходимые материалы — аудио, видео или текст, и через несколько десятков секунд получает готовый урок. Кроме того, к каждому занятию создается голосовой ИИ-аватар, с которым ученики могут практиковаться в разговорной речи, что решает проблему нехватки живого общения на изучаемом языке.

Сейчас платформа работает на татарском языке, но уже ведется работа над марийским, который находится на финальной стадии готовности, а также прорабатываются чувашский и башкирский. Инициатива реализуется при поддержке Управления образования Казани и Академии наук РТ, и в дальнейшем ее планируют масштабировать на другие регионы страны.

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