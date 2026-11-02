Новости Татарстана

Дорога к курорту «Казань Марина» получила одобрение госэкспертизы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Проект первого участка дороги к туристской терр...

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Проект строительства первого участка дороги к туристской территории «Казань Марина» в Лаишевском районе Татарстана успешно прошел государственную экспертизу. Положительное заключение уже опубликовано на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

Застройщиком объекта выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Проектную документацию на строительство первого участка трассы подготовило казанское ООО «Центрдорпроектирование», которое также провело необходимые инженерные изыскания. Ранее, в начале лета, проект дороги и автомобильной парковки уже прошел археологическую экспертизу.

Согласно документации, протяженность дороги составит чуть более 5,4 километра, что несколько меньше изначально планировавшихся 5,8 километра. Трасса будет двухполосной и относиться к IV категории.

Объем инвестиций в проект «Казань Марина» превысит 29 млрд рублей. На территории площадью 43,1 гектара планируется реализовать девять инвестиционных лотов с гостиницами категории 3 и 4 звезды общей вместимостью 1250 номеров. Площадка станет первым за последние 30 лет центром с мариной полного цикла, рассчитанной на 300 яхт.

Общая площадь туристской территории составит 72,9 гектара. Реализация проекта позволит создать около 1,9 тыс. новых рабочих мест, а после ввода объектов в эксплуатацию «Казань Марина» сможет принимать до 620 тыс. туристов ежегодно. Раис Татарстана Рустам Минниханов ранее отмечал, что реализация инициативы укрепит туристический потенциал республики. Проект входит в национальный проект «Туризм и гостеприимство».

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