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Им волшебно повезет: с 13 по 19 ноября два знака зодиака познают истинный вкус счастья и удачи

Им волшебно повезет: с 13 по 19 ноября два знака зодиака познают истинный вкус счастья и удачи

uznayvse.ru

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Согласно гороскопу, текущая неделя с 13 по 19 ноября обещает быть положительной для всех знаков зодиака. Но больше всего удачи в этот период звезды обещают родившимся под созвездиями Рыб и Весов, сообщает pg12.ru.

В период с 13 по 19 ноября благосклонность вселенной к представителям знака зодиака весы будет действовать на максимуме. В любой сфере, в любом деле, в любом проекте и деле - весов везде поджидает успех. Астрологи заявляют, что для данного знака зодиака нельзя выделить ни одного неудачного дня на этой неделе. Родившимся под созвездием весов подвластно все: переговоры, творчество и любовь, победа всегда будет на их стороне.

Второй знак зодиака, которого избрали небеса - рыбы. Текущая неделя обещает быть грандиозной в плане счастья и везения. Согласно гороскопу, с 13 по 19 ноября представителям знака зодиака рыбы удастся познакомиться с влиятельными людьми и даже заручиться их поддержкой, которые в будущем станут безусловной опорой и помощью на пути к исполнению желаний и достижению целей. Рыбам также следует на этой неделе направить обещанную звездами удачу на решение проблем, которые их долго мучают, ведь звезды на их стороне, и как бы ни было страшно и тяжело, рыбы справятся со всем.

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