И работающим, и неработающим: СФР принимает заявления на выплату 15 000 рублей гражданам РФ

Россиянам сообщили, что Социальный фонд Российской Федерации продолжает принимать заявления на продление выплат единого пособия, пишет PRIMPRESS.

В декабре 2023 года СФР объявил о старте приема заявлений на продление единого пособия на детей семьям, доход которых на одного человека меньше прожиточного минимума. Так как данная выплата начисляется только 12 месяцев, каждый год ее необходимо продлевать, чтобы ведомство знало, что деньги выплачиваются, действительно, нуждающимся в государственной поддержке гражданам страны.

Пособие предоставляется работающим и неработающим родителям детей до 17 лет.

Если семья не успела подать заявление в конце прошлого 2023 года, то это можно сделать позже. Однако в этом случае деньги начнут приходить только с месяца согласования пособия.