Новости России
· 16+ · Алина Алмакаева

Хитрые продавцы выбирают именно так: запоминайте 2 лайфхака для покупки яиц

Подписаться в Telegram

При выборе яиц в магазине каждый человек основывается на своих собственных предпочтениях. Некоторые покупатели предпочитают определённые бренды, в то время как другие обращают внимание на цвет скорлупы — белый или коричневый. Многие считают, что крупные яйца имеют более высокое качество, однако это заблуждение.

На самом деле, крупных яиц не несут какие-то особенные куры. Чаще всего такие яйца получают от взрослых кур-несушек, которых долго кормили гормонами. Поэтому говорить о натуральности таких яиц не следует.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

16 часов назад

Праздничные излишества позади: как вернуть организм в норму после новогоднего застолья

Важное в РТ

2 часа назад

Татарстанцы считают успешными семейных, а счастливыми - богатых

работа в кашире для пенсионеров

Новости Татарстана

23 часа назад

В Богатых Сабах сцепились около 200 человек

Интересное в Казани

3 дня назад

Как на кухне у миссис Уизли: готовим блюда из мира Гарри Поттера с бесплатной доставкой

ремонт видеокамеры jvc в Москве

Новости Татарстана

19 часов назад

Наркологи Татарстана отмечают рост обращений в праздники

Новости Казани

день назад

В Казани толпа парней напала на 2 ребят и забила их до потери сознания

Новости Казани

день назад

Мигранты не хотят работать в автобусах Казани

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 3 человека получили серьезные травмы из-за пиротехники

Новости Казани

день назад

Как изменились цены на квартиры в Казани за 5 лет
Новости Казани
день назад

«Роскосмос» показал снимок Казани из космоса

Казань вошла в число городов, наряду с Москвой,...

Новости Казани

54 минуты назад

Казанцам напомнили о сроках хранения новогодних салатов

Гид по скидкам Казани

день назад

Ужин мечты или повседневные покупки? Всё доступно с доставкой в Казани

Новости Казани

час назад

В Казани побит температурный рекорд впервые за 105 лет

Новости Казани

2 часа назад

Авиакомпания Air Serbia отменила рейсы в Казань
В Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребе...
Новости Татарстана
20 часов назад

В Бугульме снег сошел с крыши на мужчину с ребенком в руках

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане заработал новый цех по производству масла

Новости Татарстана

20 часов назад

Мобильные поликлиники заработают в Татарстане с 4 по 8 января

Новости Татарстана

21 час назад

МЧС Татарстана прокомментировало потоп в пожарной части Муслюмовского района
Почему Казань становится всё более популярным г...
Интересное в Казани
6 дней назад

Почему Казань становится всё более популярным городом для переезда