Хитрые продавцы выбирают именно так: запоминайте 2 лайфхака для покупки яиц

При выборе яиц в магазине каждый человек основывается на своих собственных предпочтениях. Некоторые покупатели предпочитают определённые бренды, в то время как другие обращают внимание на цвет скорлупы — белый или коричневый. Многие считают, что крупные яйца имеют более высокое качество, однако это заблуждение.

На самом деле, крупных яиц не несут какие-то особенные куры. Чаще всего такие яйца получают от взрослых кур-несушек, которых долго кормили гормонами. Поэтому говорить о натуральности таких яиц не следует.