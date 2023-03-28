Новости России
· Служба новостей

"Главное, чтобы вы эту гадость купили!": экономист раскрыл россиянам коварные уловки супермаркетов

Экономист Егармин раскрыл некоторые коварные уловки супермаркетов, на которые попадаются покупатели
"Главное, чтобы вы эту гадость купили!": экономист раскрыл россиянам коварные уловки супермаркетов

Фото: imddsnip.ru

На какие только уловки ни идут сотрудники российских супермаркетов, чтобы заставить покупателей купить то, что им совершенно не нужно! Об этом заявил сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" и экономист Алексей Егармин в интервью в эфире радио Sputnik.

Самая популярная уловка - класть продукты с истекающим сроком годности так, чтобы они были на уровне взгляда покупателя, тогда вероятность покупки возрастает в разы.

Также экономист раскрыл схему сговора: производители нередко доплачивают торговой сети или магазину за то, чтобы определенный товар был продан быстрее, и тут сотрудники супермаркетов рады стараться.

Вся продукция, которая действительно выгодна и интересна покупателям, обычно располагается в менее доступных местах, ее так сразу и не увидишь. Искать ее лучше на верхних или самых нижних полках.

"Такие полки иногда называют "мертвыми", потому что товар там продается хуже <...> Товар, который находится в менее удобном месте, обычно более выгоден покупателю, чем продавцу", — сказал он.

Ранее мы сообщали, что в России по-новому начнут проверять на ложь.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости России

день назад

«Теперь будет запрещено»: Всех, кто заказывает на Wildberries, Ozon и AliExpress, ждет сюрприз с 27 марта

Новости России

6 часов назад

Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял"

обработка туманом от клопов цена

Новости России

день назад

«Приостанавливаем работу с 27 марта»: Сеть «Магнит» приняла неожиданное решение для всех россиян

Редакция помогает

3 дня назад

6 необходимых советов для казанских мам: как вырастить счастливого ребенка и не сойти с ума

услуги геодезиста в Москве

Новости России

21 час назад

Российский десантник с позывным "Казань" рассказал, как в зоне СВО уничтожают укровоинов при помощи зарядов ВОГ-17 с квадрокоптера

Новости Казани

день назад

«Купила и боялась отравиться»: Как в Казани отреагировали на появление в меню «Вкусно и точка» аналога легендарного «Биг Мака»

Новости Казани

день назад

"Включили телевизор, а там - ничего": в ряде районов Татарстана с сегодняшнего дня приостановят телевещание и радиоэфир

Новости Казани

18 часов назад

Коварная Атлантика: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Татарстане на наступившей неделе
Новости Казани
18 часов назад

"Сохранил верность присяге": в Татарстане простились с погибшим в СВО Артемом Захаровым

"Сохранил верность присяге": в Татарстане простились с погибшим в СВО Артемом Захаровым

Новости мира

38 минут назад

"Всем копать!": на случай вероятной войны с РФ шведы начали учиться... рыть могилы

Новости России

48 минут назад

"Главное, чтобы вы эту гадость купили!": экономист раскрыл россиянам коварные уловки супермаркетов

Новости России

час назад

Он молил мучителей о пощаде: пятеро подростков пытали ребенка и все снимали на телефон

Новости России

час назад

Российский военный летчик Попов уличил Украину в попытке устроить экологическую катастрофу с упавшим под Тулой БПЛА
"Без паники!": в Казани у жителей Ново-Савиновского района из крана может потечь странная зеленая жидкость
Новости Казани
час назад

"Без паники!": в Казани у жителей Ново-Савиновского района из крана может потечь странная зеленая жидкость

Новости мира

7 часов назад

"Почему вы сидите сложа руки и ничего не делаете?": в США предложили украинцам поднять мятеж против Зеленского

Новости России

11 часов назад

Путин наградил медалью "За отвагу" брянского мальчика Федю, который спасал детей при атаке диверсантов ВСУ

Новости Казани

12 часов назад

В Казани затоплен дом ветерана ВОВ, следствие начало проводить проверку
Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города
Редакция помогает
4 дня назад

Гид по Казани: акции, скидки и необычные предложения города