"Главное, чтобы вы эту гадость купили!": экономист раскрыл россиянам коварные уловки супермаркетов

Экономист Егармин раскрыл некоторые коварные уловки супермаркетов, на которые попадаются покупатели

На какие только уловки ни идут сотрудники российских супермаркетов, чтобы заставить покупателей купить то, что им совершенно не нужно! Об этом заявил сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" и экономист Алексей Егармин в интервью в эфире радио Sputnik.

Самая популярная уловка - класть продукты с истекающим сроком годности так, чтобы они были на уровне взгляда покупателя, тогда вероятность покупки возрастает в разы.

Также экономист раскрыл схему сговора: производители нередко доплачивают торговой сети или магазину за то, чтобы определенный товар был продан быстрее, и тут сотрудники супермаркетов рады стараться.

Вся продукция, которая действительно выгодна и интересна покупателям, обычно располагается в менее доступных местах, ее так сразу и не увидишь. Искать ее лучше на верхних или самых нижних полках.

"Такие полки иногда называют "мертвыми", потому что товар там продается хуже <...> Товар, который находится в менее удобном месте, обычно более выгоден покупателю, чем продавцу", — сказал он.

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