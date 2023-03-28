"Главное, чтобы вы эту гадость купили!": экономист раскрыл россиянам коварные уловки супермаркетов
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На какие только уловки ни идут сотрудники российских супермаркетов, чтобы заставить покупателей купить то, что им совершенно не нужно! Об этом заявил сопредседатель общественной организации "Национальный союз защиты прав потребителей" и экономист Алексей Егармин в интервью в эфире радио Sputnik.
Самая популярная уловка - класть продукты с истекающим сроком годности так, чтобы они были на уровне взгляда покупателя, тогда вероятность покупки возрастает в разы.
Также экономист раскрыл схему сговора: производители нередко доплачивают торговой сети или магазину за то, чтобы определенный товар был продан быстрее, и тут сотрудники супермаркетов рады стараться.
Вся продукция, которая действительно выгодна и интересна покупателям, обычно располагается в менее доступных местах, ее так сразу и не увидишь. Искать ее лучше на верхних или самых нижних полках.
"Такие полки иногда называют "мертвыми", потому что товар там продается хуже <...> Товар, который находится в менее удобном месте, обычно более выгоден покупателю, чем продавцу", — сказал он.
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