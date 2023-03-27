На работу через детектор: в России по-новому начнут проверять на ложь

В России при помощи IT-технологий начнут проверять на ложь соискателей

В МГУ им. Ломоносова создана программа, которая позволяет с высокой точностью анализировать поведение человека и определять его настоящие желания, отношение к работе и выявлять возможную ложь в его утверждениях, пишут "Известия".

По данным автора разработки, профессора кафедры психологии Алексея Гусева, сейчас методика будет очень востребованной не только в приеме соискателей на работу, но и в судебно-психологических экспертизах.

Программа отслеживает с невероятной скоростью даже малейшие мимические изменения в лице человека и анализирует их в 10 раз быстрее, чем любой человек-специалист.