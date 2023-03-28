Глава ЧВК "Вагнер" Пригожин высказался о "будущих опричниках" в РФ: "Скотобойней я пока не управлял"

Основатель и глава частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин ответил на вопросы о возможном будущем России и том, какое место в это России будущего будет отведено "вагнеровцам".

В Сети широко культивируется мнение, что после СВО в случае смуты в стране "опричники" и "пригожинцы" будут "размахивать кувалдами".

"Бахмутской мясорубкой я успешно управляю, а вот скотобойней еще не пробовал", - цитирует Пригожина его пресс-служба. - Если потребуется, то будем учиться".

Для тугодумов Пригожин пояснил: "скотобойня" - первый этап переработки мяса. А "Бахмутская мясорубка" - последений этап, финальный. А между ними существует рубка и разжиловка.