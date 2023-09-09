Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше как?

Большого шума на уходящей неделе наделал указ Сергея Шойгу о мобилизации с 11 сентября, в Минобороны сразу пояснили, что документ - фейк, специально запущенный украинскими провокаторами, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Прокомментировал это и глава комитета по обороне ГД РФ Андрей Картаполов, отметив, что мобилизации сейчас в России совершенно определенно не требуется.

По словам его коллеги, депутата и генерала в отставке Андрея Гурулева, вопрос о новой мобилизационной "волне или волнишке" не стоит на повестке дня, армии достаточно контрактников, которые в ходе ротации до конца года заменят мобилизованных прошлой осенью.