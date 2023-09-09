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Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше как?

Генерал-лейтенант Андрей Гурулев: «давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше как?

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Большого шума на уходящей неделе наделал указ Сергея Шойгу о мобилизации с 11 сентября, в Минобороны сразу пояснили, что документ - фейк, специально запущенный украинскими провокаторами, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

Прокомментировал это и глава комитета по обороне ГД РФ Андрей Картаполов, отметив, что мобилизации сейчас в России совершенно определенно не требуется.

По словам его коллеги, депутата и генерала в отставке Андрея Гурулева, вопрос о новой мобилизационной "волне или волнишке" не стоит на повестке дня, армии достаточно контрактников, которые в ходе ротации до конца года заменят мобилизованных прошлой осенью.

"Есть второй момент: давайте мобилизуем три миллиона, ну мобилизовали, дальше что? На них надо оружие, снаряжение, одежду, технику, боеприпасы, другие средства вооруженной борьбы и материально-техническое обеспечение, топливо, еду и все остальное. Толку мобилизовать людей, когда одномоментно оборонно-промышленный комплекс столько не даст", — объяснил Гурулев.

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