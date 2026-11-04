В Казани ограничат продажу никотиновой продукции возле школ

Исполком Казани вынес на общественные обсуждения проект постановления, запрещающий продажу сигарет, вейпов и кальянов вблизи учебных заведений. Ограничения коснутся территорий в радиусе 50 метров от школ, детских садов и других образовательных учреждений.

Для торговых центров предусмотрено отдельное правило: если школа или детский центр расположены внутри ТЦ, никотиновую продукцию нельзя будет продавать ближе чем в 25 метрах от входа в эти помещения. Расстояние планируют измерять по кратчайшему пешеходному маршруту с учетом тротуаров и переходов.

Если у школы есть огороженная территория, отсчет начнется от входа на нее, а пожарные и служебные выходы учитываться не будут. Об этом сообщили в исполкоме Казани.

Общественные обсуждения проекта пройдут 11 декабря на улице Кремлевская, 1. Заявки на участие с правом выступления принимаются до 1 декабря. После утверждения документ направят в Госалкогольинспекцию и Роспотребнадзор Татарстана.