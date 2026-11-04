В Татарстане до 13 ноября продлили прием заявок на конкурс «Инженер года»

Участие в VII республиканском конкурсе «Инженер года» в Татарстане стало доступно на две недели дольше: заявки принимаются до 13 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов.

Конкурс, учрежденный по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова в 2018 году, за шесть лет собрал более двух тысяч участников, 213 из которых стали победителями. Как отметил Карпов, интерес к состязанию ежегодно растет, заявки поступают сотнями, поэтому оргкомитет решил продлить сроки приема.

Победители получат ценные подарки и возможность пройти стажировку. В этом году ее организует КФУ совместно с петербургскими коллегами: часть программы пройдет в Татарстане, часть — в Санкт-Петербурге. Участие в конкурсе бесплатное.

Соревнование проводится по трем возрастным категориям: «Будущие инженеры» для студентов, «Молодость, успех, перспективы» для специалистов до 35 лет и «Опыт, достижения, компетентность» для работников старше 35 лет. Такое разделение позволяет оценивать участников в равных условиях.

Заявки принимаются по 12 номинациям, включая машиностроение, авиационную промышленность, робототехнику, искусственный интеллект, нефтегазовую отрасль, энергетику, строительство и сельское хозяйство.