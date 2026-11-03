В Бугульме умерла школьница после отдыха в лагере: хронология событий

В Бугульме 12-летняя девочка скончалась от молниеносной формы менингококковой инфекции после отдыха в лагере имени Губина. Трагедия произошла 2 ноября, несмотря на усилия врачей, которые боролись за жизнь ребенка.

Вечером 1 ноября школьница пожаловалась на головную боль и обратилась в медпункт лагеря, где у нее обнаружили температуру 39,4 градуса. Родители забрали девочку домой, однако на следующий день ее состояние резко ухудшилось. Ребенка доставили в Бугульминскую детскую больницу, а затем перевели в реанимацию Лениногорской ЦРБ, куда прибыл реаниматолог из Детской республиканской клинической больницы. Врачи проводили инфузионную и кардиотоническую терапию, подключили пациентку к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось.

По данным министерства молодежи Татарстана, осеннюю смену в лагере завершили досрочно, всех 195 детей отправили домой. Управление Роспотребнадзора по республике начало эпидемиологическое расследование. Определены 195 контактных лиц, из них 110 непосредственно общались с погибшей. На момент публикации случаев заражения среди них не выявили, все находятся под медицинским наблюдением. Детям из отряда погибшей назначают антибиотики и вакцинируют.

В Бугульминскую ЦРБ госпитализировали шестерых детей и двоих взрослых с незначительными симптомами простуды, их состояние оценивается как стабильное. В город доставили первую партию вакцины — 100 доз, ожидаются еще 200. Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов сообщил, что дети и вожатые должны соблюдать домашний карантин в течение 10 дней, для родителей работает горячая линия: 8 (85594) 3-90-71.

Следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Власти устанавливают, где девочка могла заразиться — до приезда в лагерь или во время отдыха. Фаттахов выразил соболезнования семье и призвал жителей не распространять неподтвержденные сообщения о проблемах в лагере. Министр по делам молодежи Азат Кадыров взял ситуацию на личный контроль. Профессор КГМУ Владимир Анохин отметил, что тяжелые случаи менингококковой инфекции в Татарстане регистрируют ежегодно, а вакцинация остается наиболее надежным способом профилактики.