Наука

Научный юбилей: Кев Салихов принимает поздравления от руководства Татарстана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Академии наук Татарстана отметили 90-летие ак...

AI Изображение носит иллюстративный характер

Подписаться на Дзен.канал

В Академии наук Татарстана прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию выдающегося ученого, академика РАН и АН РТ Кева Салихова. С юбилеем его поздравили Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Поздравление Шаймиева зачитал помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов, а от имени Песошина выступила вице-премьер Лейла Фазлеева.

В своих обращениях руководители республики отметили вклад Салихова в мировую науку. Он является одним из создателей спиновой химии, а его работы в области электронного парамагнитного резонанса получили международное признание. Ученый прошел путь от младшего научного сотрудника до академика, возглавляет Казанский физико-технический институт имени Завойского и международный центр спектроскопии ЭПР. Его заслуги отмечены Ленинской премией, орденами «За заслуги перед Отечеством» и «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Президент АН РТ Рифкат Минниханов подчеркнул уникальную способность юбиляра соединять физику, химию и биологию, превращая идеи в конкретные результаты. Он напомнил, что Салихов более двадцати пяти лет был первым вице-президентом академии и участвовал в ее создании.

Сам юбиляр, обращаясь к гостям, призвал их мечтать о добром будущем и уважать мечты других. По его словам, способность заглядывать в будущее через фантазию — одно из лучших качеств человека, иначе можно оказаться в ситуации, когда придется спрашивать: «Куда это мы попали?».

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Гид по Казани

день назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

уничтожение клопов в коломне

Не у нас

10 часов назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

Кулинария

день назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

окрашивание lebel

Не у нас

день назад

Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Новости Казани

день назад

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Кулинария

17 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти котлеты из капусты: хрустящая корочка, а внутри нежнее пюре

Кулинария

20 часов назад

Немцы готовят картофель совсем не так, как мы привыкли: смешивают с яйцом и мукой — получаются нежные клёцки
Лайфхаки
50 минут назад

Мокрый снег и до +2: как пережить сырую погоду без лишней суеты

В Чувашии ожидаются мокрый снег, сырость и окол...

Новости Казани

2 часа назад

В Казани 37% сделок с новостройками пришлось на конец года

Кулинария

2 часа назад

Турки готовят макароны с чесночным йогуртом: попробовала один раз — теперь обычный соус не нужен

Новости Казани

3 часа назад

В Казани перед судом предстанут семеро обвиняемых в обмане соискателей работы

Новости Татарстана

3 часа назад

Минздрав Татарстана предупредил о рисках менингококковой инфекции после трагедии в Бугульме
Ледовое кольцо вокруг «Чаши» откроют для казанц...
Новости Казани
час назад

Ледовое кольцо вокруг «Чаши» откроют для казанцев в декабре

Новости Татарстана

4 часа назад

Синоптики Татарстана предупредили о мокром снеге и гололедице 4 ноября

Новости Татарстана

5 часов назад

Врач из Казани объяснил, почему прививка от менингококка важна для детей

Новости Татарстана

5 часов назад

Рекордный транспортный налог в Татарстане начислили владельцу Bentley
Россияне продолжают наращивать средства на нако...
Полезное
4 дня назад

Россияне продолжают наращивать средства на накопительных счетах