Научный юбилей: Кев Салихов принимает поздравления от руководства Татарстана

В Академии наук Татарстана прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию выдающегося ученого, академика РАН и АН РТ Кева Салихова. С юбилеем его поздравили Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. Поздравление Шаймиева зачитал помощник Раиса РТ Альберт Гильмутдинов, а от имени Песошина выступила вице-премьер Лейла Фазлеева.

В своих обращениях руководители республики отметили вклад Салихова в мировую науку. Он является одним из создателей спиновой химии, а его работы в области электронного парамагнитного резонанса получили международное признание. Ученый прошел путь от младшего научного сотрудника до академика, возглавляет Казанский физико-технический институт имени Завойского и международный центр спектроскопии ЭПР. Его заслуги отмечены Ленинской премией, орденами «За заслуги перед Отечеством» и «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Президент АН РТ Рифкат Минниханов подчеркнул уникальную способность юбиляра соединять физику, химию и биологию, превращая идеи в конкретные результаты. Он напомнил, что Салихов более двадцати пяти лет был первым вице-президентом академии и участвовал в ее создании.

Сам юбиляр, обращаясь к гостям, призвал их мечтать о добром будущем и уважать мечты других. По его словам, способность заглядывать в будущее через фантазию — одно из лучших качеств человека, иначе можно оказаться в ситуации, когда придется спрашивать: «Куда это мы попали?».