Каждое фото – отдельная история. Турухтан, неясыть и чайка с бакланом. Встреча с этими редкими видами птиц и возможность запечатлеть их обеспечили Рустаму Мухамедову диплом лауреата корпоративного конкурса среди сотрудников «Транснефти». Его победители определились в рамках ежегодного всероссийского конкурса среди журналистов и блогеров «Окно в природу – 2024».

Охота для души

Фотографией старший диспетчер по транспортировке нефти АО «Транснефть – Прикамье» увлекается с детства. У отца был пленочный фотоаппарат «Заря», нравилось в нем разбираться, вертеть в руках и щелкать переключатели. Первую «зеркалку» купил в университете, и пошло-поехало: онлайн-уроки, знакомство с техникой съёмки.

«Диафрагма, выдержка, чувствительность – три главных слова в фотографии. Как их освоил, началось метание по жанрам. Хотел понять, что мне действительно нравится. Остановился на природе. Это и вылазка куда-то, и своего рода охота. Люди ездят на рыбалку, за грибами, а я возвращаюсь с фотографиями», - говорит Рустам Расимович.

Увлечению птицами лет пять. Подтолкнули к нему дядя с тетей из Башкирии, ставшие бердвотчерами – наблюдателями за пернатыми – гораздо раньше. Тоже решив попробовать, обновил фотоаппарат, поменял объектив, подобрал штатив. Сейчас родственники соревнуются: кто кого увидит, снимет: разные ареалы – разные представители пернатого сообщества.

Три фото – три истории

У каждой из трех фотографий, победивших в конкурсе, своя «легенда». На первой – турухтан, редкий вид, обитающий в южных странах. Скорее всего, на набережной Казанки он оказался пролетом, остановился отдохнуть или заблудился. В тот день Рустам Расимович приехал на Кировскую дамбу с друзьями на рыбалку. Как обычно, взял оптику, планировал поснимать чаек. Пошел вдоль берега, услышал шевеление в траве, увидел турухтана. Начал подкрадываться постепенно, давая птице время привыкнуть к себе.

Второй снимок был сделан во время поездки в Марий-Эл с мамой, разделяющей увлечение сына. Долго ходили по сосновой роще на въезде в Йошкар-Олу, искали встречи с уральской неясытью и уже было собрались уезжать, как мама заметила шевеление на дереве. На сосне, ее нижней ветке, дневала сонная красавица. Домой вернулись с «уловом».

«Если бы она сидела выше, снимка не получилось бы. Она устроилась на дневку всего метрах в трех над землей. В каждом кадре много случая!», – вспоминает фотограф.

Баклан и средиземноморская чайка, сидящие на старом деревянном волнорезе – добыча из поездки в Калининград. В Татарстане бакланы бывают только пролетом, в районе Камского Устья, постоянный ареал их обитания – Финский залив и Балтийское море.

Баланс в разнице

Оптика сопровождает Рустама Расимовича во всех поездках. Один только объектив весит более 2 кг. И совсем необязательно ехать далеко, в субтропический пояс. И на нашей широте много всего интересного. Например, в соседней Самаре уже совсем другое видовое разнообразие. В кадре природа, живой мир открывается с новой стороны; в одном снимке сконцентрированы погода, настроение, предыстория.

Каждая поездка – кардинальная смена обстановки после напряженной смены в диспетчерской. Работа требует максимальной концентрации, способности принимать верное решение в возможной внештатной ситуации, постоянного общения с коллегами на технические темы. Анализ, цифры, графики…

«А потом приходишь со смены домой, высыпаешься, встаешь пораньше и едешь куда-нибудь в Алькеевский район или Альдермыш искать журавлей. По-другому начинает работать мозг, по-другому течет время. Бетонную коробку меняю на мягкий мох под ногами, хруст веток, шум воды и пение птиц. Хорошее хобби с моей профессией!», - с улыбкой признается диспетчер.

Напряжение и обработка большого объема информации с одной стороны, общение один на один с живой природой с другой. Два дела – таких разных и одинаково любимых – рождают баланс и придают жизни полноту.