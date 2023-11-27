Новости России
· Ульяна Сенько

Этот декабрь может стать последним: Глоба дал жесткое предсказание двум знакам зодиака

Этот декабрь может стать последним: Глоба дал жесткое предсказание двум знакам зодиака

catalog-photo.ru

Подписаться в Telegram

Знаменитый по всей России астролог Павел Глоба поделился результатами шокирующего гороскопа на декабрь 2023 года. Предсказатель назвал всего два знака зодиака, которые в завершающем год месяце рискуют столкнуться с кошмарными трудностями и неудачами, сообщает progorod43.

Овен

Ноябрь стал трудными месяцев для родившихся под созвездием овна: постоянные ссоры с близкими, конфликты на работе, усталость и ужасное настроение стали причинами того, что овны свернули со светлого пути на дорогу вредных привычек и агрессии. Астролог заявил, если представители данного знака зодиака не остановятся и не осознают то, что делают плохо себе и всем вокруг своим отвратительным поведением и наплевательским отношением к собственному здоровью, то они очень рискуют потерять поддержку всех своих родных и близких. Более того, шансы потерять работу и отношения также велики.

Рак

Представителям водной стихии, ракам, звезды сулят серьёзные проблемы со здоровьем, по причине того, что они слишком долго не обращали внимание на свое самочувствие. Павел Глоба настоятельно советует послушать звезды и дать себе передышку, обратившись за помощью к врачам, в противном случае родившимся под созвездием рака не избежать больничной палаты.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

15 часов назад

Геннадий Онищенко озвучил главные симптомы заражения коклюшем

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

от чего заводятся домашние клопы

Новости Татарстана

день назад

"Болельщик задержан": какие последствия скандала на матче с "Рубином"

Интересное в Казани

3 дня назад

Денег нет, но вы держитесь: как казанцам купить недвижимость в условиях высокой ставки?

регулировка пластиковых дверей в Уфе

Новости Татарстана

23 часа назад

Не берите даже по акции: Роскачество определило марки опасных для жизни пельменей

Новости Казани

10 часов назад

Трактор сбил женщину в Лаишевском районе под Казанью

Новости Казани

10 часов назад

За сутки в Казани поймали 12 нетрезвых водителей

Новости Казани

11 часов назад

В Казани в подъезде семья нашла тело мужчины после совместного вечера

Новости Казани

15 часов назад

В Казани на строительство школы "Лето" планируется потратить около миллиарда рублей
Лонгриды
3 часа назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

час назад

За 12 осенних ярмарок татарстанцы купили продукции почти на 1 млрд рублей

Гид по скидкам Казани

12 часов назад

"Love is..." - рассказываем секрет идеального свидания в Казани, на котором захочет побывать каждый

Новости Татарстана

2 часа назад

В парках Казани появились автоматы для питомцев

Новости Татарстана

2 часа назад

Представители 25 стран посетили Казань в рамках научного конгресса стран ОИС
Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 
Лонгриды
4 дня назад

Что будет, если оставить враждующих подростков один на один: «Саша против!» и другие сериалы о проблемах взаимоотношений подростков 

Новости Татарстана

3 часа назад

Пассажиропоток в казанских троллейбусах составил более 20 млн человек

Новости Татарстана

3 часа назад

В Нижнекамске пьяную женщину оштрафовали за удар полицейского

Новости Казани

10 часов назад

Трактор сбил женщину в Лаишевском районе под Казанью
Риелторы Казани оценили проекты ГК ТОЧНО в Краснодаре
Интересное в Казани
6 дней назад

Риелторы Казани оценили проекты ГК ТОЧНО в Краснодаре