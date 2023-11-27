Этот декабрь может стать последним: Глоба дал жесткое предсказание двум знакам зодиака

Знаменитый по всей России астролог Павел Глоба поделился результатами шокирующего гороскопа на декабрь 2023 года. Предсказатель назвал всего два знака зодиака, которые в завершающем год месяце рискуют столкнуться с кошмарными трудностями и неудачами, сообщает progorod43.

Овен

Ноябрь стал трудными месяцев для родившихся под созвездием овна: постоянные ссоры с близкими, конфликты на работе, усталость и ужасное настроение стали причинами того, что овны свернули со светлого пути на дорогу вредных привычек и агрессии. Астролог заявил, если представители данного знака зодиака не остановятся и не осознают то, что делают плохо себе и всем вокруг своим отвратительным поведением и наплевательским отношением к собственному здоровью, то они очень рискуют потерять поддержку всех своих родных и близких. Более того, шансы потерять работу и отношения также велики.

Рак

Представителям водной стихии, ракам, звезды сулят серьёзные проблемы со здоровьем, по причине того, что они слишком долго не обращали внимание на свое самочувствие. Павел Глоба настоятельно советует послушать звезды и дать себе передышку, обратившись за помощью к врачам, в противном случае родившимся под созвездием рака не избежать больничной палаты.