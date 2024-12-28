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В Банке ДОМ.РФ новые категории повышенного кешбэка

В Банке ДОМ.РФ действуют новые категории повыше...

Фото: пресс-служба Банк ДОМ.РФ

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В Банке ДОМ.РФ действуют новые категории повышенного кешбэка на первый квартал 2025 года – с 1 января по 31 марта клиенты получат вознаграждение в размере 5% в категориях «Детские товары», «Аптеки» и «Развлечения» (театр, кино, аттракционы, пр.).

Для премиальных клиентов предусмотрен кешбэк 5% в категориях «Кафе и рестораны», «Красота» (салоны красоты и спа, пр.), «Развлечения».

За остальные покупки будет начисляться стандартный кешбэк в размере 1%. Он возвращается с оплаты товаров, в том числе онлайн, и суммируется с другими акциями и скидками, предоставляемыми сторонними организациями.

«В выборе категорий мы ориентировались на предпочтения наших клиентов – товары и услуги, востребованные в праздничные дни и зимнее время в целом, сохранив при этом фокус на семью и приверженность семейным ценностям. Еще одно преимущество нашего продукта – способ начисления возврата средств, в Банке ДОМ.РФ кешбэк начисляется в рублях, это наиболее предпочтительный способ получения вознаграждения с покупок для большинства клиентов», – прокомментировал заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Держателям карт доступна возможность бесплатного обслуживания и снятия наличных без комиссии в банкоматах внутри страны. Среди других преимуществ – бесплатные онлайн-переводы, оплата коммунальных услуг, сотовой связи, ТВ и интернета, а также налогов и штрафов.

С программой лояльности можно ознакомиться в интернет-банке в разделе «Информация по карте». Подробная информация о преимуществах и условиях обслуживания карт – на сайте Банка ДОМ.РФ по ссылке.

Реклама. АО "Банк ДОМ.РФ" ИНН 7725038124

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