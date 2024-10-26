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Это все проходило во время той России: генерал-лейтенант Гурулев заявил, почему война не закончится

Депутат Госдумы Андрей Гурулев предостерег о во...

chita.ru

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Во время эфира на канале «Россия 1» генерал-лейтенант и депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал важное заявление, которое вызвало широкий резонанс.

В беседе с ведущим Владимиром Соловьевым он отметил, что мир, включая Россию, не сможет избежать глобального конфликта, если государства продолжат вести себя так, как сейчас. По его словам, война сегодня — это процесс, который может ослабевать, переходя в «малую» фазу, но затем снова набирать силу.

«На каждое поколение — своя война»

Гурулев подчеркнул, что на протяжении всей истории каждое поколение сталкивалось с тем или иным масштабным конфликтом. Примером он привел ситуацию в Советском Союзе, когда страна находилась в состоянии постоянной конфронтации с разными государствами мира. По его мнению, это была своего рода бесконечная «война», которая периодически затихала, но неизменно вспыхивала вновь. Теперь же, как считает Гурулев, Россия находится в аналогичной ситуации, и избежать серьёзных столкновений не получится, если мировое сообщество не пересмотрит свои позиции.

Причины роста международного напряжения

Генерал связывает текущую нестабильность с отсутствием общего понимания у мировых лидеров и усиливающимися конфликтами интересов между странами. Он утверждает, что любые попытки смягчить ситуацию без кардинальных изменений в политике обречены на неудачу. Страны, по мнению Гурулева, должны предпринять шаги для снижения напряженности и находить компромиссы, иначе конфликтный потенциал продолжит нарастать, пока не перерастет в полномасштабные столкновения.

Бесконечная война: новое явление или возврат к старым угрозам?

Высказывание Гурулева о том, что война может постоянно находиться в фазах «малого» и «большого» конфликта, подчеркивает его уверенность в неизбежности серьёзных геополитических столкновений. Подобные взгляды поддерживаются многими военными аналитиками, которые считают, что современные войны редко заканчиваются полным урегулированием. Нынешние конфликты часто носят гибридный характер, перемещаясь в экономическое, информационное и киберпространство.

Что это значит для России и мира?

Заявление Гурулева показывает, что Россия серьезно относится к вопросам обороны и готова к возможным угрозам, исходящим от нестабильной международной обстановки. В условиях усиления санкций, роста военных бюджетов в разных странах и нестабильности на мировых рынках Россия готовится к долгосрочной конфронтации, если избежать её не удастся.

Перспективы и выходы из кризиса

Тем не менее, генерал-лейтенант выразил надежду, что мир еще может избежать эскалации, если лидеры начнут искать общие пути для снижения напряжения и переосмысливать свои подходы к международной политике. Он считает, что сегодня ключ к сохранению мира — это сотрудничество, готовность к диалогу и приверженность разумным компромиссам.

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