Это все проходило во время той России: генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, почему война не закончится

На телеканале «Россия 1» депутат Государственной думы Андрей Гурулев сделал значимое заявление, которое вызвало резонанс в обществе.

В беседе с Владимиром Соловьевым он предостерёг, что, если мировые державы не пересмотрят свои подходы, новый глобальный конфликт станет реальностью, от которой не удастся скрыться ни России, ни остальному миру.

«Каждое поколение проходит через свою войну»

Гурулев отметил, что история человечества подтверждает: каждая эпоха и каждое поколение сталкиваются с масштабными противостояниями. Примером генерал привёл советский период, когда СССР постоянно находился в состоянии конфронтации с другими странами. Гурулев видит аналогии с сегодняшней ситуацией и полагает, что избежать серьёзных столкновений будет непросто, если страны не начнут активно работать над поиском общих решений.

Международная напряженность и её причины

Основную причину нестабильности депутат связывает с растущим конфликтом интересов между странами и отсутствием единства у мировых лидеров. Гурулев подчеркнул, что без конкретных мер по снижению напряженности кризис в международных отношениях будет лишь углубляться, а конфликтный потенциал увеличиваться. Он выразил мнение, что сегодня важнейшей задачей является способность стран находить компромиссы.

Бесконечная война как новый формат конфликтов

Генерал также отметил, что современные конфликты редко заканчиваются окончательным урегулированием, и они, скорее всего, будут продолжаться в новых формах. Переход от активных боевых действий к экономическим и информационным атакам делает войны «бесконечными». Гурулев убеждён, что мы находимся в периоде, когда конфликты перерастают в гибридные формы, переходя в киберпространство и затрагивая экономику. Подобное мнение разделяют многие военные аналитики, отмечающие, что угрозы становятся многослойными и затрагивают сразу несколько сфер жизни.

Россия в условиях глобальной нестабильности

По словам Гурулева, Россия должна быть готова к долгосрочной напряженности, вызванной международными проблемами. Усиливающиеся санкции и рост военных бюджетов в разных странах заставляют Россию быть настороже и готовиться к возможным вызовам. Гурулев подчёркивает, что страна серьёзно воспринимает текущие угрозы и укрепляет оборонные позиции.

Возможные пути к стабилизации

Несмотря на настороженность в отношении международной обстановки, Гурулев выразил уверенность, что избежать глобального конфликта всё ещё возможно. Он считает, что в центре сохранения стабильности должны быть сотрудничество и готовность стран к диалогу. По мнению генерала, только посредством разумных компромиссов и пересмотра подходов к международной политике можно заложить основу для мира и предотвратить крупные геополитические столкновения.

