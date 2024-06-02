Эти трое получат золотой билет: Тамара Глоба назвала знаки, которым повезет в лотерее 1 июня

Астролог Тамара Глоба предсказала особенный день 1 июня 2024 года для трех знаков зодиака, которые, по ее словам, обладают наибольшими шансами на победу в лотерее и выигрыш золотого билета. Назовем счастливчиков и рассмотрим, что им суждено.



Львам рекомендуется приобрести лотерейный билет в месте, которое приносит им радость, и присмотреться к числам, часто встречающимся в их повседневной жизни. Овнам следует прислушаться к своим инстинктам при выборе чисел и совершить приобретение в первой половине дня. Стрельцам же предлагается довериться своей интуиции при выборе чисел и купить билет в месте, ассоциируемом с удачей, сообщает PROGOROD12.

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