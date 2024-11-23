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Экстренное заявление Путина об СВО: что услышали люди от президента об ударах по другим странам

Президент России Владимир Путин опубликовал обр...

chitalnya.ru

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Президент России Владимир Путин опубликовал обращение, в котором описал последние развития в зоне военных действий на территории страны. Обращение, размещенное на официальном сайте Кремля, касается реакции на использование дальнобойного вооружения Запада и ответных действий России.

Ключевые моменты обращения

Президент Путин осветил серию инцидентов с участием дальнобойного оружия западного производства, направленного против российских военных объектов в Брянской и Курской областях. Он подчеркнул, что эти атаки не достигли своей цели благодаря эффективной работе систем противовоздушной обороны России.

Ответные действия России

Путин упомянул о контратаках, в том числе об успешном использовании новейшей российской ракетной системы "Орешник", которая была протестирована в боевых условиях и нанесла удар по промышленным объектам в Украине. Эти действия, по словам президента, являются законным ответом на агрессию.

Влияние на глобальную безопасность

Президент также обратил внимание на последствия действий США, которые, по его словам, нарушают международную безопасность, размещая и тестируя ракетное вооружение средней дальности в различных регионах мира. Он выразил мнение, что такие действия могут привести к дальнейшей эскалации напряженности на международной арене.

Заключительные слова

В завершение своего обращения Владимир Путин подчеркнул необходимость в мирном решении конфликтов, но подтвердил готовность России к защите своих границ и интересов в любых обстоятельствах. Он призвал международное сообщество к обдумыванию последствий текущих действий и к диалогу в интересах глобальной стабильности, пишет eadaily.com.

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