Эксперт назвал несколько способов увеличения пенсии в России

Пенсия у российских пенсионеро ежегодно индексируется, но еще и дополнительные способы увеличить ее размер. В этом помогут положенные по закону пожилому человеку доплаты, рассказали специалисты "Госуслуг".

Неработающим пенсионерам положена социальная доплата, ее начислят автоматически, если выплаты с пенсией будут ниже прожиточного минимума.

Также пенсионеры могут получать доплаты за иждивенцев при наличии таковых. Доплату дадут максимум за троих. За каждого - одну треть фиксированной пенсии.



Ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации, инвалидов, ветеранов, героев труда.

Северные надбавки.

Доплаты членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности.

Доплата полагается за стаж в сельской местности. Если такой стал более 30 лет, доплата составит четверть от фиксированного уровня пенсии.За возраст от 80 лет и инвалидность полагается отдельная доплата.Другие надбавки: