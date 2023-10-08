Эксперт назвал несколько способов увеличения пенсии в России
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Пенсия у российских пенсионеро ежегодно индексируется, но еще и дополнительные способы увеличить ее размер. В этом помогут положенные по закону пожилому человеку доплаты, рассказали специалисты "Госуслуг".
Неработающим пенсионерам положена социальная доплата, ее начислят автоматически, если выплаты с пенсией будут ниже прожиточного минимума.
Также пенсионеры могут получать доплаты за иждивенцев при наличии таковых. Доплату дадут максимум за троих. За каждого - одну треть фиксированной пенсии.
За возраст от 80 лет и инвалидность полагается отдельная доплата.
Другие надбавки:
- Ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации, инвалидов, ветеранов, героев труда.
- Северные надбавки.
- Доплаты членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности.