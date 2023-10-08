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Эксперт назвал несколько способов увеличения пенсии в России

Эксперт назвал несколько способов увеличения пенсии в России

Фото: открытые источники

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Пенсия у российских пенсионеро ежегодно индексируется, но еще и дополнительные способы увеличить ее размер. В этом помогут положенные по закону пожилому человеку доплаты, рассказали специалисты "Госуслуг".
Неработающим пенсионерам положена социальная доплата, ее начислят автоматически, если выплаты с пенсией будут ниже прожиточного минимума.
Также пенсионеры могут получать доплаты за иждивенцев при наличии таковых. Доплату дадут максимум за троих. За каждого - одну треть фиксированной пенсии.

Доплата полагается за стаж в сельской местности. Если такой стал более 30 лет, доплата составит четверть от фиксированного уровня пенсии.
За возраст от 80 лет и инвалидность полагается отдельная доплата.
Другие надбавки:

  • Ежемесячная денежная выплата для пострадавших от радиации, инвалидов, ветеранов, героев труда.
  • Северные надбавки.
  • Доплаты членам летных экипажей и работникам организаций угольной промышленности.
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