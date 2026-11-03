Не у нас

Ученые нашли в костях динозавра возрастом 115 млн лет клетки крови

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Международная группа палеонтологов обнаружила в Бразилии уникальные окаменелости: в костях хищного динозавра сохранились структуры, идентифицированные как красные кровяные клетки, а также молекулы гема. Возраст находки составляет примерно 115 млн лет. Об открытии сообщила пресс-служба австралийского Университета Кэртина.

По словам профессора Клити Грайс, сохранность молекул гема делает находку особенно значимой. Она позволит исследовать особенности физиологии животных, исчезнувших миллионы лет назад.

Останки принадлежат аратозавру — хищному динозавру средних размеров, который обитал в Бразилии в первой половине мелового периода. Образцы изучали специалисты из Австралии, Бразилии и США с помощью электронного микроскопа и масс-спектрометрии.

В микроскопических каналах внутри костей исследователи выявили округлые образования, напоминающие клетки крови современных птиц и рептилий. Их размеры оказались значительно больше. Химический анализ показал присутствие аминокислот, фрагментов коллагена и молекул гема с железом, способных участвовать в переносе кислорода.

Ранее ученые уже находили косвенные признаки существования кровяных клеток у древних рептилий. Такие свидетельства получали при изучении костей тираннозавров, динозавров из Монголии и ихтиозавров из Германии. Однако достоверно подтвердить наличие окаменевших клеток крови до нынешнего исследования не удавалось.

Сохраниться органические структуры могли благодаря особым условиям захоронения. По версии ученых, останки оказались на мелководье с низким содержанием кислорода и высокой концентрацией солей марганца. Эти вещества проникли в кости и стабилизировали клетки, защитив их от разрушения.

Исследование дает палеонтологам и биологам новые возможности для изучения жизни древних животных, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

23 часа назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Гид по Казани

22 часа назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

откуда в квартире клопы

Не у нас

4 часа назад

Президент Чехии хочет отстранить РФ от мировых турниров

Полезное

3 дня назад

ВТБ: ИИ пока нельзя доверить управление «сердцем банка»

цена за работу по заливке фундамента

Кулинария

день назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

Новости Казани

день назад

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Не у нас

день назад

Емельяненко обвинил Александра в попытке выдать чужие медали за свои

Кулинария

11 часов назад

Когда до зарплаты ещё неделя, готовлю эти котлеты из капусты: хрустящая корочка, а внутри нежнее пюре

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не выбрасываю и не жарю из него сырники: добавляю сметану — получается нежный десерт
Новости Татарстана
2 часа назад

Туман на реках Татарстана: шесть лодок не смогли пристать к берегу

Шесть лодок потерялись в тумане на реках Кама, ...

Кулинария

час назад

Из обычной гречки готовлю румяные лепёшки: добавляю сыр и яйцо — даже мясо не требуется

Не у нас

час назад

Устройство на ухе поможет контролировать аппетит и снижать вес

Новости Татарстана

2 часа назад

Глава Минмолодежи РТ взял под контроль ситуацию после смерти девочки в лагере Бугульмы

Не у нас

2 часа назад

Кадры не ждут диплома: БТК начала готовить сотрудников еще со школы
Число миллиардеров в Татарстане достигло 43 чел...
Новости Татарстана
3 часа назад

Число миллиардеров в Татарстане достигло 43 человек

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане водителям стоит готовиться к очередям на шиномонтаж: сезон сдвинулся

Кулинария

3 часа назад

Итальянцы превращают вчерашний хлеб в сытный завтрак: добавляют яйца и молоко — готовится на сковороде

Польза

3 часа назад

ВТБ: продажи кредитов наличным выросли на 61%
40% взрослых с повышенным давлением даже не под...
Интересное в Казани
6 дней назад

40% взрослых с повышенным давлением даже не подозревают об этом: рассказываем, какие анализы казанцам действительно стоит сдать