Ученые нашли в костях динозавра возрастом 115 млн лет клетки крови

Международная группа палеонтологов обнаружила в Бразилии уникальные окаменелости: в костях хищного динозавра сохранились структуры, идентифицированные как красные кровяные клетки, а также молекулы гема. Возраст находки составляет примерно 115 млн лет. Об открытии сообщила пресс-служба австралийского Университета Кэртина.

По словам профессора Клити Грайс, сохранность молекул гема делает находку особенно значимой. Она позволит исследовать особенности физиологии животных, исчезнувших миллионы лет назад.

Останки принадлежат аратозавру — хищному динозавру средних размеров, который обитал в Бразилии в первой половине мелового периода. Образцы изучали специалисты из Австралии, Бразилии и США с помощью электронного микроскопа и масс-спектрометрии.

В микроскопических каналах внутри костей исследователи выявили округлые образования, напоминающие клетки крови современных птиц и рептилий. Их размеры оказались значительно больше. Химический анализ показал присутствие аминокислот, фрагментов коллагена и молекул гема с железом, способных участвовать в переносе кислорода.

Ранее ученые уже находили косвенные признаки существования кровяных клеток у древних рептилий. Такие свидетельства получали при изучении костей тираннозавров, динозавров из Монголии и ихтиозавров из Германии. Однако достоверно подтвердить наличие окаменевших клеток крови до нынешнего исследования не удавалось.

Сохраниться органические структуры могли благодаря особым условиям захоронения. По версии ученых, останки оказались на мелководье с низким содержанием кислорода и высокой концентрацией солей марганца. Эти вещества проникли в кости и стабилизировали клетки, защитив их от разрушения.

Исследование дает палеонтологам и биологам новые возможности для изучения жизни древних животных, сообщает "Самара Онлайн 24".