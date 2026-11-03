Новости Татарстана

Туман на реках Татарстана: шесть лодок не смогли пристать к берегу

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Шесть лодок потерялись в тумане на реках Кама, ...

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Шесть лодок за сутки потеряли ориентиры в густом тумане на реках Кама, Свияга и Волга в Татарстане. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Два судоводителя смогли самостоятельно сориентироваться и добраться до берега. Еще шестерым гражданам, среди которых были двое детей, помогли местные рыбаки. Двоих человек обнаружили спасатели. Все люди спасены и не пострадали.

Из-за сильного тумана 3 ноября в республике было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели призывают судоводителей быть предельно осторожными и воздержаться от выхода на воду в условиях плохой видимости.

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