Туман на реках Татарстана: шесть лодок не смогли пристать к берегу
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Шесть лодок за сутки потеряли ориентиры в густом тумане на реках Кама, Свияга и Волга в Татарстане. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Два судоводителя смогли самостоятельно сориентироваться и добраться до берега. Еще шестерым гражданам, среди которых были двое детей, помогли местные рыбаки. Двоих человек обнаружили спасатели. Все люди спасены и не пострадали.
Из-за сильного тумана 3 ноября в республике было объявлено штормовое предупреждение. Спасатели призывают судоводителей быть предельно осторожными и воздержаться от выхода на воду в условиях плохой видимости.
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