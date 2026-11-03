На что рассчитывают казанцы после выхода на пенсию

Казанцы рассказали, на какие источники дохода планируют жить после выхода на пенсию. Горожане рассматривают не только государственные выплаты, но и возможность продолжить работать, а также жить на собственные сбережения.

Согласно результатам исследования SuperJob, 16% опрошенных намерены использовать личные накопления. Еще 3% рассчитывают на средства негосударственных пенсионных фондов. При этом помощь детей в качестве источника дохода рассматривает лишь 1% респондентов. Другие варианты финансового обеспечения выбрали 5% участников опроса.

Особенно часто о продолжении трудовой деятельности задумываются казанцы в возрасте от 35 до 45 лет. Среди них 31% планирует получать дополнительный доход от подработок.

Отличаются ожидания и в зависимости от уровня заработка. Среди жителей с ежемесячным доходом до 100 тысяч рублей на государственные пенсионные выплаты рассчитывают 32%. В группе с более высокими доходами этот показатель составляет 24%. Среди опрошенных с зарплатой от 100 до 150 тысяч рублей 30% намерены работать или подрабатывать после достижения пенсионного возраста.