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Эксперт объяснил, как безопасно почистить консоль

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Игровую приставку перед очисткой важно полностью обесточить. Простого перехода в режим покоя недостаточно: устройство следует выключить, отсоединить от него кабели и дождаться полного остывания. Такие рекомендации привел журналист Томас Годвин, пишет Engadget.

Периодическая чистка позволяет удалять пыль из вентиляционных отверстий. Согласно инструкции Sony, корпус консоли нужно протирать мягкой сухой тканью. Использовать спирт, растворители и химические салфетки не рекомендуется — они способны повредить покрытие.

Для удаления пыли из отверстий, расположенных по бокам и на задней панели, подойдет пылесос с низкой мощностью. Разбирать приставку при обычной уборке не требуется. Кроме того, специалисты советуют не устанавливать ее в узкие ниши и на ковры с длинным ворсом, чтобы вентиляция меньше загрязнялась.

Ранее, в начале октября, сообщалось о блокировках устройств Sony PlayStation. Как писало издание Hardware.com.br, ограничения затронули пользователей, которые установили на консоли взломанное программное обеспечение, сообщает "Самара Онлайн 24".

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