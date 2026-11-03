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Устройство на ухе поможет контролировать аппетит и снижать вес

Служба новостей Автор статьи
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Российские специалисты представили новый подход к снижению веса, основанный на воздействии на блуждающий нерв. Разработку показали на форуме «Национальное здравоохранение — 2026». Для процедуры используется компактный электрод, который крепится возле ушной раковины и внешне напоминает прищепку.

Младший научный сотрудник НМИЦ терапии и профилактической медицины Михаил Новиков пояснил, что устройство применяют за десять минут до еды. Стимуляция блуждающего нерва, отвечающего в том числе за регуляцию аппетита и пищеварение, помогает уменьшить желание есть.

Эффективность метода изучали с участием 88 человек с ожирением первой степени. Добровольцев разделили на две группы: одной проводили настоящую стимуляцию, другой — имитацию процедуры с помощью устройства без активного воздействия.

Результаты показали, что у участников первой группы снизилась суточная калорийность рациона, а также изменился его состав. В группе плацебо аналогичного эффекта не выявили.

По оценке специалистов, регулярное применение технологии в течение трех-шести месяцев может привести к уменьшению индекса массы тела благодаря изменению пищевого поведения. Разработку рассматривают как возможное дополнительное средство помощи людям с ожирением, в том числе тем, кто подвержен риску сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает "Самара Онлайн 24".

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