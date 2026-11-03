Кадры не ждут диплома: БТК начала готовить сотрудников еще со школы

В России сохраняется нехватка специалистов лёгкой промышленности. По данным Минтруда, работодатели ищут около 85 тысяч швей. При этом предприятиям всё чаще требуются сотрудники, владеющие не только традиционными профессиональными навыками, но и современными технологиями, включая цифровые инструменты, контроль качества и разработку материалов.

Одним из способов решения кадровой проблемы становится подготовка будущих работников непосредственно на производстве. В «БТК Групп» сообщили prokazan.ru, что в 2025 году практику на предприятиях компании прошли 652 студента, из которых 161 получил работу. Таким образом, трудоустроился практически каждый четвёртый.

Результаты представила директор по персоналу компании Татьяна Степанова 29 октября на круглом столе, посвящённом кадровому обеспечению креативной экономики. Мероприятие состоялось в Таврическом дворце Санкт-Петербурга в рамках Дней креативной экономики.

Студенты осваивают профессию ещё до диплома

Сегодня БТК сотрудничает с 26 образовательными учреждениями. Компания организует экскурсии и мастер-классы для школьников, производственную практику для студентов, стажировки преподавателей и передаёт оборудование колледжам.

С 2025 года учащиеся Колледжа Петербургской моды, осваивающие профессию оператора швейного оборудования, начинают практиковаться на предприятии уже после первого семестра. Под руководством мастеров они знакомятся с техникой и производственными процессами. В первом полугодии 2026 года практику в БТК прошли ещё 337 студентов, из которых 64 уже трудоустроились. Компания также оплачивает высшее образование по технологическим специальностям 39 действующим работникам, преимущественно швеям.

Подготовку специалистов предлагают начинать со школы

С 2022 года в БТК развивается наставничество. Сейчас в программе участвуют 43 наставника из числа инженерно-технических и управленческих сотрудников, ещё 94 человека зарегистрированы в корпоративной «Школе наставника». На фоне развития программ адаптации текучесть персонала компании снизилась с 21,2% в 2024 году до 19,35% в 2025-м.

Отдельный пример ранней профориентации — программа «Ступени к успеху» подразделения БТК в Великом Новгороде. Она знакомит детей с производственными профессиями с первого класса и сопровождает их профессиональный выбор вплоть до окончания техникума.

Татьяна Степанова подчеркнула, что работодателям важно участвовать в подготовке специалистов на всех этапах — от школы до повышения квалификации действующих сотрудников.

В БТК также предложили активнее привлекать предприятия к разработке образовательных программ, начинать практическое обучение с первых курсов и расширять стажировки преподавателей. Дополнительную роль может сыграть государственная поддержка обновления оборудования колледжей и совместных проектов с производствами.

По мнению компании, это поможет сократить разрыв между знаниями выпускников и потребностями предприятий, а также повысить интерес молодёжи к рабочим и инженерным профессиям.