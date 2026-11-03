Глава Минмолодежи РТ взял под контроль ситуацию после смерти девочки в лагере Бугульмы

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров взял под личный контроль ситуацию, связанную с гибелью 12-летней девочки в лагере Бугульмы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Кадыров выразил соболезнования родным погибшей и пообещал оказать семье всю необходимую поддержку. Он отметил, что совместно с Минздравом республики и администрацией Бугульминского района организовано наблюдение за всеми детьми, которые находились в лагере.

«Ситуация, произошедшая в Бугульме, находится на моем личном контроле. Выражаем глубокие слова соболезнований семье скоропостижно скончавшейся девочки, окажем всю необходимую помощь», — заявил министр.

Республиканский центр «Лето» проводит все необходимые мероприятия в связи с произошедшим.