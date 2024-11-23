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Экономисты предупредили о стагфляции: Россия окажется под новой волной кризиса

В последнем аналитическом отчёте Центра макроэк...

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В последнем аналитическом отчёте Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) эксперты выражают обеспокоенность по поводу возможной стагфляции в России, вызванной жёсткими мерами денежно-кредитной политики Банка России. Стагфляция — это экономическое состояние, при котором рост цен сопровождается спадом в производстве и экономической активности.

Ключевые аспекты вызовов

Специалисты ЦМАКП подчёркивают, что из-за повышения ключевой процентной ставки возрастает вероятность "производственного шока", что может привести к увеличению корпоративных дефолтов и случаев неплатежей. Усиление так называемых "квазипроцентных платежей" и влияние внешнеэкономических факторов усугубляют ситуацию, ограничивая возможности для сдерживания инфляции.

Риски для бизнеса и производства

Повышение ставок критически отразится на предприятиях с низкой рентабельностью и на отраслях, требующих длительных инвестиций в проекты. Эксперты выразили беспокойство относительно того, как эти изменения могут нарушить баланс в воспроизводственных процессах, особенно в реальном секторе экономики.

Стратегические рекомендации

Для обеспечения стабильности и избежания отрицательной динамики в экономике аналитики советуют установить ключевую процентную ставку в пределах 15-16% к середине 2025 года. Текущий уровень ставки, который был повышен до 21%, считается рекордным и, по мнению экспертов, может углубить экономические проблемы.

Актуальные данные и тенденции

Отчёт ссылается на статистику Росстата, которая показывает, что более 40% промышленных предприятий сталкиваются с высокими кредитными ставками как с ограничивающим фактором. Также увеличилась доля предприятий, чьи процентные платежи критически загружают прибыль, что предвещает рост корпоративных банкротств.

Заключение

Сценарий стагфляции для России является серьёзным предупреждением от экспертов, подчёркивающим необходимость аккуратной корректировки денежно-кредитной политики. Правильно выбранная стратегия будет ключевым фактором в поддержании экономической стабильности и предотвращении дальнейших дисбалансов в условиях непростой глобальной конъюнктуры, пишет forbes.ru.

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