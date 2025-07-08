Навсегда: Протоиерей Ильяшенко говорит о духовных обязательствах церковного брака

Протоиерей Александр Ильяшенко подчеркнул, что венчание — это неотменяемое таинство, которое сохраняет свою силу даже после развода.

По его словам, к этому обряду нужно подходить осознанно и ответственно. Если человек после развода решает вступить в повторный церковный брак, ему следует обратиться в каноническую комиссию для получения официального разрешения.

При этом повторное венчание возможно только в исключительных случаях, и его можно совершить не более трёх раз в жизни.

Среди уважительных причин для расторжения брака отец Александр отметил супружескую измену или сокрытие тяжёлой болезни.

Священник также добавил, что повторное венчание имеет другой характер: первый обряд венчания проводится в торжественной атмосфере, в то время как повторные браки совершаются по чину второбрачных, который имеет более покаянный настрой и менее торжественен.

Венчание — это не просто красивое событие, а духовное обязательство на всю жизнь.

Источник: akpars.ru