В РПЦ объяснили детали запрета на богослужения в многоэтажках

Законопроект, который предполагает запрет на проведение религиозных обрядов в многоквартирных домах «с участием неограниченного круга лиц», был подготовлен с участием правового управления Московской патриархии. Об этом сообщила игумения Ксения (Чернега).

Поправки предлагают ограничить проведение богослужений в многоквартирных домах участниками только тех жильцов, которые проживают в этих домах. Также вводится запрет на регистрацию религиозных организаций, проводящих обряды в жилых и нежилых помещениях многоквартирных домов.

«Богослужения и другие религиозные церемонии могут проводиться только для жильцов с участием священника и необходимого персонала. Публичные обряды для неопределённого круга людей будут запрещены», — пояснила игумения.

После принятия закона, домовые храмы смогут продолжать свою деятельность, но обустройство новых храмов в жилых домах станет невозможным. Главная цель этого законопроекта — решить проблемы, связанные с обустройством мечетей в жилых комплексах, включая возможное участие нелегальных мигрантов.

Источник: Известия