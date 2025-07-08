Учёные выяснили, кто чаще страдает хроническими заболеваниями

Группа ученых из ТПУ, в рамках международной научной коллаборации, провела исследование, посвященное глобальной потребности в медицинском обслуживании пациентов с острыми и хроническими заболеваниями. В ходе популяционного исследования был проанализирован большой объём данных из Глобального исследования бремени болезней, травм и факторов риска 2019 года. Результаты подчеркивают важность понимания потребностей как в неотложной, так и в хронической помощи для эффективного функционирования системы здравоохранения.

Исследование показало, что хронические болезни создают основную нагрузку на здравоохранение по всему миру. Например, в США 100 миллионов человек страдают хотя бы от одного хронического заболевания, что составляет 75% всех расходов на здравоохранение в стране. В Восточной Европе, включая Россию, хронические заболевания также занимают ведущие позиции, что связано с увеличением продолжительности жизни и ростом неинфекционных болезней.

В России наибольшую нагрузку на систему здравоохранения оказывают ишемическая болезнь сердца, инсульт и гипертоническая болезнь, а среди острых заболеваний лидируют респираторные инфекции.

Глобальные данные показывают, что проблемы с хроническими заболеваниями в основном связаны с ишемической болезнью сердца, хронической обструктивной болезнью легких, инсультом и диабетом второго типа. Типичный пациент с хроническим заболеванием — это пожилая женщина, проживающая в стране со средним социально-демографическим индексом, хотя подобная тенденция сохраняется и в странах с низким и высоким социально-экономическим статусом. Для острых заболеваний характерны мужчины из стран с низким социально-демографическим индексом, где преобладают инфекционные болезни и травмы.

Учёные отметили, что для улучшения системы здравоохранения необходимо перейти от реактивной модели, ориентированной на лечение острых заболеваний, к проактивной, которая акцентирует внимание на профилактике, раннем выявлении и долгосрочном ведении хронических заболеваний. В России важно усилить первичную профилактику неинфекционных заболеваний, таких как борьба с курением, неправильным питанием и низкой физической активностью, а также развивать программы скрининга и ранней диагностики хронических заболеваний, чтобы избежать их осложнений.

Источник: kazanonline24.ru