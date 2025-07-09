Учёные доказали, что инсайты активируют мозговые связи

Недавнее исследование нейробиологов показало, что моменты озарения активируют связи в мозге, что способствует улучшению запоминания информации. В эксперименте, результаты которого были опубликованы в журнале Nature Communications, ученые исследовали, как всплески инсайта влияют на нейронную активность и память.

Во время решения визуальных головоломок и анаграмм участникам с помощью функциональной МРТ сканировали мозг. После каждого задания испытуемых просили оценить, насколько внезапно они пришли к решению и испытывали ли при этом эмоциональный подъем. Результаты показали, что инсайты были связаны с активностью в гиппокампе, который играет важную роль в обучении и памяти. Чем ярче участники ощущали озарение, тем сильнее был всплеск активности в этом участке мозга.

Исследователи также заметили, что когда участники узнавали объект или решали задачу, происходило усиление связей между гиппокампом и другими областями мозга, отвечающими за распознавание визуальных образов. Этот процесс также был связан с улучшением памяти. Через пять дней, при тестировании на память, участники гораздо лучше запомнили задания, которые сопровождались инсайтом, и их память по этим заданиям улучшилась в два раза.

Учёные пришли к выводу, что моменты инсайта не только помогают решать креативные задачи, но и подтверждают эффективность эвристического подхода в обучении, который способствует стимулированию долгосрочной памяти и более глубокому усвоению информации.

Источник: kazanonline24.ru