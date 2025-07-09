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Учёные доказали, что мужчины чаще погибают от синдрома разбитого сердца

Разбитое сердце стало смертельной ловушкой для ...

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Исследование, опубликованное в Journal of the American Heart Association, показало, что мужчины с такоцубо-кардиомиопатией, также известной как «синдром разбитого сердца», умирают в два раза чаще женщин. Это состояние, которое возникает после сильных эмоциональных потрясений, таких как развод или потеря близкого человека, приводит к временной дисфункции сердечной мышцы. Несмотря на то, что синдром чаще встречается у женщин, смертность среди мужчин значительно выше.

В ходе исследования было проанализировано почти 200 тысяч случаев синдрома разбитого сердца в США в период с 2016 по 2020 год. Оказалось, что женщины составляют 83% пациентов с этим заболеванием, однако показатель смертности среди мужчин достигал 11,2%, а среди женщин — 5,5%. В целом, уровень смертности среди всех пациентов с этим состоянием составил 6,5%, и этот показатель оставался стабильным в течение исследуемого периода.

Основные осложнения синдрома включают сердечную недостаточность (35,9%), аритмию (20,7%) и кардиогенный шок (6,6%). Синдром чаще встречается у людей старше 61 года, особенно в возрастной группе 46-60 лет, где заболеваемость была в 2,6-3,25 раза выше, чем у более молодых людей.

Исследователи предполагают, что более высокая летальность среди мужчин может быть связана с тем, что у них синдром чаще развивается на фоне физических стрессов, таких как операции или инсульты. Также предполагается, что гормональные различия и более высокий уровень катехоламинов (гормонов стресса, включая адреналин) могут способствовать повышению тяжести состояния у мужчин.

Для более точного понимания этих факторов ученые подчеркивают необходимость проведения дальнейших исследований.

Источник: kazanonline24.ru

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