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Учёные выяснили, как соцсети изменяют поведение подростков

Психологи выяснили, как соцсети изменяют речь и...

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Исследование ученых МГППУ показало, как социальные сети влияют на общение и речь старшеклассников. В России дети начинают активно пользоваться соцсетями с девяти лет, что вызывает беспокойство у родителей. По результатам исследования, подростки не только общаются, но и создают новые слова и сокращения, используют сленг, эмодзи и мемы, что изменяет их стиль общения.

Сленг, сокращения и заимствованные выражения, такие как «кринжовый» и «криповый», стали частью их повседневной речи. Также подростки часто используют аббревиатуры, чтобы ускорить и сделать свою речь более эмоциональной. Это помогает им быстро передавать мысли и чувства в виртуальной среде, развивая креативность и критическое мышление.

Важно отметить, что подростки активно используют визуальные элементы, такие как смайлики и стикеры, чтобы передавать интонацию и улучшать коммуникацию. 98% опрошенных школьников подтвердили, что эти визуальные формы помогают им точнее выражать эмоции. Кроме того, они ускоряют коммуникацию, заменяя слова и фразы.

В ходе эксперимента ученые обнаружили, что подростки, использующие соцсети для рекламы мероприятий, смогли собрать почти в два раза больше участников, чем те, кто использовал личные приглашения. Это подчеркивает, что соцсети для современных подростков являются мощным инструментом для общения и организации событий.

Авторы исследования отмечают, что важно не только активно использовать соцсети, но и учиться делать это грамотно, развивая свои коммуникативные навыки. Родители и учителя должны контролировать использование соцсетей, направляя подростков на развитие не только виртуальных, но и реальных навыков общения.

Источник: kazanonline24.ru

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