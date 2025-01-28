Экономист Подольская назвала методику разморозки накопительной пенсии в России

В России стартовала новая инициатива, позволяющая гражданам использовать свои пенсионные накопления более эффективно. Теперь те, кто наработал накопительную часть пенсии в период с 2002 по 2013 год, имеют возможность перевести эти средства в программу долгосрочных сбережений. О нововведении рассказала Татьяна Подольская, экономист РАНХиГС.

Условия и способы перевода пенсионных накоплений

Граждане смогут получить доступ к своим средствам через 15 лет после подписания договора о переводе, либо когда достигнут пенсионного возраста — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Эти средства будут доступны как часть их личных активов.

Опции для осуществления перевода

Перевод накоплений можно осуществить несколькими способами:

Через сайты негосударственных пенсионных фондов : Здесь можно ознакомиться с условиями и инициировать процесс.

: Здесь можно ознакомиться с условиями и инициировать процесс. Посещение банковских учреждений : Определенные банки предлагают услуги по организации перевода пенсионных активов.

: Определенные банки предлагают услуги по организации перевода пенсионных активов. Использование интернет-приложений и портала "Госуслуги": Необходимо иметь регистрацию на портале, доступ к функционалу НПФ и возможность электронной подписи для оформления документов.

Бенефиты перевода накоплений

Этот перевод позволит не только сохранить, но и приумножить пенсионные активы через инвестиции, которые осуществляют пенсионные фонды. Такой подход предоставляет возможность более осмысленно планировать свое финансовое будущее и гарантирует дополнительную подушку безопасности на время пенсии.

Вывод

Новая политика по "разморозке" накопительной части пенсии дает российским гражданам шанс на более светлое и финансово устойчивое будущее. Это изменение направлено на улучшение благосостояния пенсионеров, предоставляя им возможности для роста и защиты их сбережений.