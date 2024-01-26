Два резких симптома будут предвестником смерти: об этом стоит знать каждому

Исследование, проведенное испанскими учеными, выявило связь между ранним появлением седины и развитием атеросклероза. Этот признак может свидетельствовать о возможном риске инсульта, инфаркта и других серьезных сердечно-сосудистых осложнений.

Кардиолог Константин Крулев отмечает, что проявления атеросклероза коррелировали с выраженностью седины. Исследование также подчеркивает, что данная ассоциация была выявлена в основном у мужчин, так как не удалось найти достаточного количества женщин для анализа.

Вторым важным симптомом, указывающим на возможные проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы, является резкое увеличение уровня холестерина в крови. Кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что инфаркт может произойти, когда атеросклеротическая бляшка лопается, что ведет к мгновенному началу инфаркта или инсульта.

Эти признаки могут быть обнаружены в ходе первичного осмотра у врача и могут служить ранними индикаторами серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждая о возможных осложнениях, пишет progorodchelny.ru.