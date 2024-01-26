Новости России
· Ульяна Сенько

Два резких симптома будут предвестником смерти: об этом стоит знать каждому

Два резких симптома будут предвестником смерти: об этом стоит знать каждому

razrisyika.ru

Подписаться в Telegram

Исследование, проведенное испанскими учеными, выявило связь между ранним появлением седины и развитием атеросклероза. Этот признак может свидетельствовать о возможном риске инсульта, инфаркта и других серьезных сердечно-сосудистых осложнений.

Кардиолог Константин Крулев отмечает, что проявления атеросклероза коррелировали с выраженностью седины. Исследование также подчеркивает, что данная ассоциация была выявлена в основном у мужчин, так как не удалось найти достаточного количества женщин для анализа.

Вторым важным симптомом, указывающим на возможные проблемы со здоровьем сердечно-сосудистой системы, является резкое увеличение уровня холестерина в крови. Кардиолог Анна Кореневич подчеркивает, что инфаркт может произойти, когда атеросклеротическая бляшка лопается, что ведет к мгновенному началу инфаркта или инсульта.

Эти признаки могут быть обнаружены в ходе первичного осмотра у врача и могут служить ранними индикаторами серьезных сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждая о возможных осложнениях, пишет progorodchelny.ru.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В трех районах Татарстана зафиксировали высокую смертность среди рабочих

Новости Татарстана

23 часа назад

В Казани началось строительство высотки «Газпрома» за 10 млрд рублей

как выглядят уличные клопы

Новости Татарстана

14 часов назад

Жителей не устраивают высокие ценны на курорте «Свияжские холмы»

Интересное в Казани

3 дня назад

Приходим в норму после новогоднего застолья: легкий азиатский салат с гребешками и капрезе с хурмой исправят ситуацию

арт-коучинг в Москве

Лонгриды

день назад

Уже по 150 рублей за десяток: почему куриные яйца в Казани продолжают дорожать

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане в тариф могут включить долги «профессиональных неплательщиков»

Новости Татарстана

15 часов назад

В Набережных Челнах скончалась врач и заведующая поликлиникой №5 Галина Моисенко

Новости Татарстана

день назад

В Казани из-за пешеходов автоматически наказали более 400 водителей
Лонгриды
6 дней назад

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

«Никакая метель меня не остановит»: как казанцы отметили Крещение в суровую погоду

Новости Татарстана

50 минут назад

В Татарстане на ремонт дорог потратят более 54 млрд рублей

Новости Татарстана

10 часов назад

В Татарстане из-за смерти рабочего прокуратура проводит проверку

Новости Татарстана

15 часов назад

В Набережных Челнах в этом году появятся 90 больших «НЕФАЗов»

Новости Татарстана

16 часов назад

В Казань на «Игры будущего» приедут команды из более чем 100 стран
Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса
Лонгриды
8 дней назад

Снежный апокалипсис накрыл Татарстан: как республика пережила первый день снежного коллапса

Новости Татарстана

16 часов назад

В Татарстане за год выдворили более 3 тысяч иностранцев

Новости Татарстана

17 часов назад

В Казани за сутки вывезли более 37 тысяч тонн снега

Новости Татарстана

17 часов назад

За 2023 год полицейские Татарстана изъяли более полутонны наркотиков
Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Казанские врачи объяснили, почему отправляют пациентов в платные клиники