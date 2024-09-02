Пластиковые карты – средством, при помощи которого человек управляет своими счетами и финансами. В случае блокировки карты, оказывается невозможным перевод и снятие наличных. Однако предупреждение о блокировки карты может быть свидетельством мошеннической схемы. Особенно если в сообщение пользователю содержаться неизвестные ссылки.

Причины блокировки карты

В случае возникновения проблем с картой сотрудники финансового учреждения всегда связываются с клиентами с официальных номеров, указанных на официальном сайте. Пользователю, в случае возникновения вопросов, следует обращаться только по номерам горячих линий, указанных на официальных ресурсах. Сотрудники помогают с решением любых проблем: от кражи средств до сложностей с пополнением депозита на сайте Голд казино.

Основные причины, которые приводят к блокировке карты клиента:

Неправильно введенный код: в случае трижды введенного неправильного ПИН-кода в банкомате или терминале, карта автоматически блокируется. Пользователю карты отправляется соответствующее уведомление;

подозрения на мошенничество: банки временно приостанавливают переводы и блокируют карты в случае подозрительных транзакции. В таких случаях учреждение прежде обязательно связывается с владельцем карты для подтверждения законности операции. В случае подтверждения неправомерных действий карта блокируется на период до 48 часов. Этого времени достаточно, чтобы связаться с банком и защитить средства.

Если владельцу карты звонят из банка и сообщают о подозрительной активности, рекомендуется извиниться, положить трубку и перезвонить по официальному номеру горячей линии. Необходимо для предотвращения мошенничества.

Карты блокируются в следующих ситуациях:

Впервые проводится оплата покупки за границей;

выполняется транзакция, значительно превышающая предыдущие;

перевод осуществляется в непривычное время суток (особенно ночью).

Блокировка карты и транзакций зависят от особенностей работы системы безопасности конкретного банка. Она не всегда происходит автоматически.

Предотвращение нелегальных операций

Согласно законодательству страны, банки обязаны бороться с «отмыванием» средств. По этой причине финансовые учреждения вправе отказывать в осуществлении платежей и блокировать карты. Существует отдельный «черный список клиентов», на чьи картах когда-либо наблюдались подозрительные транзакции.

Если человек не занимается «отмыванием» денег, но его карта оказывается заблокированной, ему следует связаться с банком через горячую линию. Нужно выяснить причину блокировки и объяснить мотивы для своих транзакций. В большинстве случаев банк снимает блокировку и просит повторить операции.