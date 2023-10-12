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· Ульяна Сенько

Деятельность псевдоврачей на сайтах в Интернете планируют блокировать

Деятельность псевдоврачей на сайтах в Интернете планируют блокировать

vasyaznaet.ru

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На сегодняшний день в Российской Федерации существует и даже распространена проблема самолечения у граждан страны.

Другими словами, при плохом самочувствии, при подозрительных изменениях в организме россияне все чаще стали обращаться за помощью не в больницы и поликлиники, а к Интернету, где ищут ответы на вопросы, касающихся здоровья. Такой способ диагностики и самолечения является очень опасным, так как большинство онлайн-врачей, консультирующих граждан РФ являются неквалифицированными, и их советы могут привести к постановке неправильного диагноза и лечения, что в результате может привести к ухудшению состояния и стремительному развитию болезней.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предложил способ борьбы с небезопасными онлайн-консультациями и лечением: он предлагает блокировать людей без специального медицинского образования, предоставляющих услуги на просторах сети Интернет. Также Бадма Башанкаев заявил, что создание общей базы данных специалистов и требование предъявления документов об образовании может помочь в борьбе с псевдоврачами и обеспечить еще большую защиту россиян.

В целом, решение данной проблемы требует комплексного подхода, который включает в себя улучшение доступности медицинских услуг, повышение информированности населения о рисках самолечения, проведение кампаний по просвещению и обучению пациентов, а также разработку эффективной системы регулирования и контроля в сфере медицинской консультации в интернете.

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