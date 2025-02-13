Дальше только пешком: в России вступили в силу строгие поправки в КоАП и УГ - у кого могут моментально изъять авто

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Новые изменения в законодательстве России вводя...

drive2.ru

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С 25 июля текущего года в России начали действовать новые законодательные инициативы, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения (ПДД).

Эти изменения затрагивают как Административный, так и Уголовный кодексы, особенно ужесточая меры в отношении лиц, лишённых водительских прав.

Нововведения в законодательстве:

  • Штрафы и обязательные работы: В Административном кодексе установлены штрафы от 50 до 100 тысяч рублей или обязательные работы от 150 до 200 часов для тех, кто снова попался за рулём после лишения прав.
  • Уголовная ответственность: В Уголовном кодексе появилась новая статья, предусматривающая штрафы до 200 тысяч рублей, до 360 часов обязательных работ, принудительные работы на срок до года или даже лишение свободы до года за повторное управление автомобилем после лишения прав.
  • Конфискация автомобиля: Теперь существует возможность конфискации автомобиля у водителей, совершивших нарушения в состоянии алкогольного опьянения, при условии, что автомобиль принадлежит нарушителю.

Экспертное мнение:

Юристы и эксперты по транспортному праву высказывают обеспокоенность по поводу некоторых аспектов нововведений, особенно касающихся конфискации автомобилей. Они указывают на потенциальные правовые коллизии, например, когда автомобиль используется несколькими лицами или когда он приобретен в браке и является совместной собственностью.

Общественное восприятие:

Общественность России реагирует на новые законы смешанно. Некоторые граждане поддерживают ужесточение наказаний, видя в этом шаге способ улучшить безопасность на дорогах. Другие же критикуют новые меры как чрезмерно жёсткие, указывая на возможные нарушения прав человека и проблемы в их применении.

Изменения в законодательстве России являются попыткой властей улучшить ситуацию на дорогах и снизить количество дорожно-транспортных происшествий, вызванных неправомерным поведением водителей.

Важно, чтобы в процессе реализации этих изменений были учтены все аспекты правовой защиты и обеспечена справедливость применения законов, чтобы новые меры способствовали реальному улучшению дорожной безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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