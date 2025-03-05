Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, бабушка меня научила добавлять в фарш один особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить домашние котлеты? Однако не у всех они получаются мягкими и сочными.

Иногда мясо выходит суховатым, а котлеты теряют свой вкус уже на следующий день. Но моя бабушка знала один секрет, благодаря которому котлеты буквально тают во рту!

Секретный ингредиент — сметана

Главный трюк заключается в добавлении всего одной ложки жирной сметаны в фарш. Именно она делает текстуру нежной, придаёт мягкость мясу и сохраняет сочность даже после обжарки.

Как правильно добавить сметану?

Используйте жирную сметану (от 20%), чтобы получить максимально насыщенный вкус.

Добавьте 1–2 столовые ложки на 500 г фарша, тщательно перемешайте.

Оставьте фарш на 15–20 минут, чтобы сметана пропитала мясо.

Дополнительные хитрости для идеальных котлет

Кусочек сливочного масла внутрь — еще один бабушкин секрет для сочности.

Ледяная вода — чайная ложка воды в фарше делает котлеты воздушными.

Правильная панировка — обваляйте в сухарях или муке для хрустящей корочки.

Этот метод работает с любым видом мяса: говядиной, свининой, курицей или индейкой. Попробуйте и убедитесь сами!