Чтобы котлеты сразу же таяли во рту, бабушка меня научила добавлять в фарш один особый и простой ингредиент: теперь готовлю только так
immunocap.ru
Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить домашние котлеты? Однако не у всех они получаются мягкими и сочными.
Иногда мясо выходит суховатым, а котлеты теряют свой вкус уже на следующий день. Но моя бабушка знала один секрет, благодаря которому котлеты буквально тают во рту!
Секретный ингредиент — сметана
Главный трюк заключается в добавлении всего одной ложки жирной сметаны в фарш. Именно она делает текстуру нежной, придаёт мягкость мясу и сохраняет сочность даже после обжарки.
Как правильно добавить сметану?
- Используйте жирную сметану (от 20%), чтобы получить максимально насыщенный вкус.
- Добавьте 1–2 столовые ложки на 500 г фарша, тщательно перемешайте.
- Оставьте фарш на 15–20 минут, чтобы сметана пропитала мясо.
Дополнительные хитрости для идеальных котлет
- Кусочек сливочного масла внутрь — еще один бабушкин секрет для сочности.
- Ледяная вода — чайная ложка воды в фарше делает котлеты воздушными.
- Правильная панировка — обваляйте в сухарях или муке для хрустящей корочки.
Этот метод работает с любым видом мяса: говядиной, свининой, курицей или индейкой. Попробуйте и убедитесь сами!
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