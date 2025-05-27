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Черная полоса целый год: Василиса Володина озвучила 5 знаков, которым грозят непростые испытания в 2025 году

Василиса Володина предупреждает о трудностях в ...

omsk.mk.ru

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Российский астролог Василиса Володина в гороскопе на 2025 год предупреждает о сложностях для ряда знаков зодиака.

Водолеям стоит быть готовыми к усилению конкуренции и недоброжелателям на работе — важно фиксировать договоренности и подтверждать решения письменно. Овнам предстоят провокации и испытания, которым поможет выдержка и спокойствие.

Весам во второй половине года следует осторожно выбирать круг общения, не доверяя всем словам и проверяя информацию.

Тельцы должны позаботиться о финансовой безопасности: возможны неожиданные траты и задержки выплат, поэтому стоит создать резерв и избегать кредитов.

Раков ждут испытания в личных отношениях, где важно открыто обсуждать проблемы и не поддаваться провокациям.

Астролог напоминает, что предсказания — лишь возможные сценарии. Грамотная подготовка и спокойствие помогут пройти трудности и найти новые возможности, сообщает usolie.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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