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Сотрудники Роскачества проверили 20 брендов стиральных порошков

Лучшее удаление масляных пятен показал порошок...

pixabay

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Роскачество протестировало 20 марок стиральных порошков по 48 параметрам качества и безопасности. Все образцы оказались безопасными, кроме китайского Tide, который не прошёл проверку на раздражающее воздействие на глаза при стирке детской одежды, несмотря на маркировку о его универсальном использовании.

Порошки не вызывали раздражения кожи и слизистых, аллергий и интоксикаций, а также успешно вымывались после трёх полосканий. Лучшее удаление масляных пятен показал порошок Index, а с кровью хорошо справились «Персил», «Аист», Index и Bimax. Худшие результаты — у Dosia и китайского Tide.

Средства не вызывали посерения тканей, однако некоторые способствовали пожелтению или подсиниванию, а цвет сохранялся после 15 стирок при 40 градусах. Избыточная пена, которая может повредить машину, образовывалась у Tide (Китай), Peros, Bimax, «Миф» и «Лоск». Также у ряда порошков, включая китайский Tide, обнаружены нарушения по отложениям солей жесткости на нагревательных элементах, что ускоряет износ техники, пишет РИА.

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