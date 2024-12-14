Цены на квартиры обрушатся до уровня 2018 года: эксперты рассказали, что произойдет

Рынок недвижимости в России сталкивается с одним из самых сложных периодов за последние годы.

Начало 2024 года ознаменовалось резкими изменениями условий ипотечного кредитования, что вызвало цепную реакцию — снижение покупательской активности, стагнацию цен и рост неопределенности среди игроков рынка.

Что происходит с рынком недвижимости?

Основной удар по рынку нанесли новые правила ипотечного кредитования, вступившие в силу в начале 2024 года. Средние процентные ставки на ипотеку выросли до 16,7% для новостроек и 16,9% для вторичного жилья. Вместе с этим увеличился размер первоначального взноса по льготным ипотечным программам — с 20% до 30%. Эти изменения стали серьёзным барьером для большинства потенциальных покупателей.

Результаты изменений:

Общий спрос на жильё в России упал на 20%, а на вторичном рынке — до 26%.

Уже к февралю 2024 года цены на недвижимость снизились на 10%, что стало первым сигналом о надвигающемся кризисе.

Цены падают, но спрос остаётся низким

Весной 2024 года продавцы начали активнее снижать цены, стремясь привлечь покупателей. Это привело к кратковременному росту сделок. Однако эксперты предупреждают: это оживление временно и не меняет общей тенденции.

К концу года аналитики прогнозируют снижение цен на недвижимость до 50%, что связано с:

Сохранением высоких ставок по ипотеке.

Снижением реальных доходов населения.

Ограниченной доступностью льготных программ.

Ключевые факторы кризиса

Повышение процентных ставок. Высокие проценты делают ипотеку менее доступной, что автоматически снижает интерес к покупке жилья.

Увеличение первоначального взноса. Новый порог в 30% по льготным программам делает покупку квартиры недостижимой для многих россиян.

Сокращение покупательской способности. Рост цен на товары и услуги ограничивает возможности населения для крупных покупок.

Стагнация на вторичном рынке. Низкий спрос на вторичное жильё усиливает давление на владельцев, вынуждая их снижать цены.

Что ждёт рынок недвижимости в 2024 году?

По прогнозам экспертов, ситуация останется нестабильной в течение всего года. Падение спроса может составить до 20%, что затронет как первичный, так и вторичный рынки.

Возможные сценарии развития:

Оптимистичный. Государственные меры, такие как снижение ставок или расширение льготных программ, могут оживить рынок.

Пессимистичный. При сохранении текущих условий цены продолжат падать, а сделки станут редкостью.

Возможности для покупателей

Для тех, кто планирует покупку жилья, кризис на рынке может стать возможностью. Снижение цен и активное желание продавцов заключить сделку открывают перспективы выгодных покупок. Однако важно учитывать риски:

Выбор недвижимости должен быть осознанным.

Оценка долгосрочной устойчивости финансовых обязательств крайне важна.

Рынок недвижимости России находится в сложной ситуации, где одновременно наблюдаются падение цен, снижение спроса и ужесточение условий кредитования. Для продавцов это время неопределенности, а для покупателей — шанс приобрести жильё по сниженной цене. Однако как будет развиваться ситуация, во многом зависит от действий государства и общего состояния экономики.

