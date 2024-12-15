Жителей Казани приглашают на благотворительную школьную ярмарку

19 декабря в Казани состоится благотворительная школьная ярмарка.

В ярмарке примут участие 120 учеников из 29 школ Татарстана, которые являются участниками проекта «Школьный бизнес-старт». Они представят свои товары и услуги, а посетители смогут приобрести уникальные новогодние подарки, созданные юными предпринимателями.

Часть средств, собранных на ярмарке, будет направлена на реабилитацию подопечного благотворительной организации «Добрая Казань» — 22-летнего Павла. У Павла с рождения диагностированы перинатальная патология центральной нервной системы и гидроцефалия.

Время проведения ярмарки: с 10:00 до 14:00. Место: просп. Ямашева, 115а (стадион «Ак Барс Арена», сектор С, детский город «Кидспейс»).

В Татарстане уже в третий раз реализуется масштабная республиканская программа «Школьный бизнес-старт», которая является частью национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Основная цель программы — развитие предпринимательских навыков у школьников.

Организаторами выступают Министерство экономики и Министерство образования и науки РТ при поддержке Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан.