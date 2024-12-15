Бастрыкину доложат о семьях из Челнов, которым 5 лет не дают земельные участки

В Следственный комитет Российской Федерации будет направлен отчёт о ходе расследования уголовного дела, связанного с нарушением прав многодетных семей в городе Набережные Челны. Об этом сообщает ведомство.

В интернете председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина поступило обращение от многодетных семей из Набережных Челнов. В обращении сообщается, что жители города уже более пяти лет ждут предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом. Некоторым многодетным семьям предлагают получить землю в населённых пунктах, где отсутствуют необходимые объекты инфраструктуры.

Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя Следственного комитета по РТ Павла Олейника предоставить отчёт о ходе и итогах расследования уголовного дела. Контроль за выполнением поручения осуществляется в центральном аппарате ведомства.