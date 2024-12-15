За минувшие сутки в Казани произошло 122 ДТП

В Казани 14 декабря зафиксировано 122 случая ДТП, из которых пять привели к травмам участников.

По информации, предоставленной Госавтоинспекцией Казани, произошло одно ДТП с наездом на пешехода, который двигался задним ходом. Также было зафиксировано три столкновения и один случай падения пассажира в общественном транспорте.

В состоянии алкогольного опьянения были задержаны семь человек, которые находились за рулём. У шести из них не было водительских прав. Трое граждан были доставлены в отделение полиции по подозрению в совершении преступления.

В Татарстане наблюдается сложная ситуация на дорогах из-за неблагоприятных погодных условий. В такое время особенно опасно управлять транспортным средством без опыта или в состоянии алкогольного опьянения.