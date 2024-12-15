В Заинском районе реставрируют 136-летнюю деревянную церковь

В селе Верхний Багряж, расположенном в Заинском районе Татарстана, стартовали работы по реставрации старинного памятника деревянного зодчества — церкви Живоначальной Троицы. Об этом стало известно из сообщения Комитета Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия, опубликованного в официальном телеграм-канале.

Специалисты будут восстанавливать сруб, фасад и интерьеры культового сооружения, которое было построено 136 лет назад. Также планируется провести работы по подведению инженерных коммуникаций к зданию.

Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохраним вместе».