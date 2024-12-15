В Татарстане поддержат акцию «Новогодние семейные чтения вслух»

В рамках акции «Новогодние семейные чтения вслух», которая пройдет на 400 площадках по всей стране, тысячи семей будут читать вслух отрывки из своих любимых произведений, пишет ИА «Татар-информ» со ссылкой на ТАСС.

В Татарстане к акции присоединятся 40 районов. В Казани мероприятие состоится в Национальной библиотеке Республики Татарстан при поддержке известных телеведущих и актеров.

Все желающие смогут принять участие в мастер-классе по технике чтения и ораторскому мастерству на татарском языке, который проведут актеры ТГАТ имени Г. Камала. Среди почетных гостей — актер театра и кино Олег Алмазов и народный артист Республики Татарстан Искандер Хайруллин.